Esplosione Alessandria | morti 3 vigili del fuoco | condannati i proprietari della cascina

(Di lunedì 8 febbraio 2021)a 30 anni i padroni delle di Quargnento, esploso nella notte fra il 4 e il 5 novembre 2019. Nello scoppio morirono 3del, giunti sul posto per domare l’incendio. I parenti delle vittime attendevano da tempo questa decisione. La nottetragicaNella notte del 4 novembre 2019, una squadra didelsi era recata presso unle a Quargnento, vicino ad, per calmare un incendio. All’interno dell’edificio non vi erano persone da salvare, ma un elemento risultato fatale per parte dei pompieri. Qui, infatti, ilo Giovanni Vincenti aveva sistemato 5 bombole di gas, collocate “in modo da ...

30 anni ad entrambi, questa è la condanna inflitta dal tribunale dia Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco. I due coniugi sono accusati di ...al casolare per una prima... Giovanni Vincenti, originario di Ostuni, in provincia di Brindisi, e la moglie Antonella Patrucco, accusati di omicidio plurimo aggravato per lo scoppio nel cascinale di Quargnento () che,...Alessandria, condannati a 30 anni i padroni del cascinale di Quargnento, esploso nella notte fra il 4 e il 5 novembre 2019. Nello scoppio morirono 3 Vigili del Fuoco, giunti sul posto per domare l’inc ...Lo stesso hanno fatto gli avvocati e la Corte si sta ritirando in camera di consiglio Nell’occasione persero la vita i tre Vigili del Fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido. a Corte d ...