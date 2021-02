Draghi, Fassina (Leu): “Lega nel governo non mi stupisce. Brutti, sporchi e cattivi? Un alibi per la sinistra che finalmente viene meno” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il governo Draghi? lo vedo come un governo del presidente, che deve includere la Lega e dovrebbe includere anche Fratelli d’Italia. Un governo di tutti, di scopo, che ci porti fino all’elezione del Presidente della Repubblica per poi poter andare a votare. La Lega ha espresso la sua vera base materiale. Già nel 2018 lo aveva fatto sul deficit del 2,4% del deficit. Questa disponibilità non mi stupisce”. Lo ha detto il deputato di Leu Stefano Fassina uscendo da Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il? lo vedo come undel presidente, che deve includere lae dovrebbe includere anche Fratelli d’Italia. Undi tutti, di scopo, che ci porti fino all’elezione del Presidente della Repubblica per poi poter andare a votare. Laha espresso la sua vera base materiale. Già nel 2018 lo aveva fatto sul deficit del 2,4% del deficit. Questa disponibilità non mi”. Lo ha detto il deputato di Leu Stefanouscendo da Montecitorio. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

