Diritti tv Serie A | stallo in Lega Decisioni rimandate a giovedì

Gazzetta_it : Lega, oggi la scelta per i diritti tv: Dazn è davanti a Sky - calciomercatoit : #SerieA, diritti tv: rinvio a giovedì per le offerte di #Sky e #Dazn - TUTTOJUVE_COM : Serie A, rinviata la decisione dui diritti tv. I club si riuniranno di nuovo giovedì - GIUSPEDU : RT @marcovarini: ?? Diritti tv, la decisione sull’assegnazione a Sky o Dazn è stata rinviata a giovedì. Dopo due ore di assemblea, i club di… - marcovarini : ?? Diritti tv, la decisione sull’assegnazione a Sky o Dazn è stata rinviata a giovedì. Dopo due ore di assemblea, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

La decisione suiTVA è stata rinviata: ecco la situazione con il duello tra Sky e DAZN che vede due diverse offerte. Le ultimeDopo due ore di assemblea, i club diA hanno deciso di proseguire la discussione tra tre giorni L'assemblea di Lega che avrebbe dovuto decidere se assegnare itv per il triennio 2021 - 24 a Sky o a Dazn è terminata dopo due ...ROMA - E' quasi all'ora di cena la Lega di serie A ha deciso di non decidere ... che ha seguito passo passo l'intera vicenda ed è fra i maggiori esperti di diritti tv, ha spiegato ai presidenti tutti ...La Lega Serie A si è riunita questo pomeriggio in videoconferenza per valutare le proposte economiche, avanzate da Sky e DAZN, in merito all'acquisizione dei diritti televisivi del massimo campionato ...