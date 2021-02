Difesa e sicurezza, Leonardo sigla accordo con O2 per studio opportunita` offerte da 5G (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Studiare una serie di innovative applicazioni della tecnologia 5G privata nell’industria della Difesa e della sicurezza. Questo l’obiettivo dell’accordo di partnership raggiunto dall’Innovation and Technology Incubator Center di Leonardo a Edimburgo, in Scozia, con O2 (Telefo´nica UK). Il possibile impiego di dati mobili sicuri e a banda larga – spiega Leonardo in una nota – agevolerebbe sia le capacita` produttive della “fabbrica futura” di prossima generazione, sia la fornitura di servizi di informazione protetti e ad alta velocita`, fattori entrambi necessari per programmi con alti ritmi di attivita` come il Tempest, il futuro sistema aereo da combattimento del Regno Unito – , progettato per essere prodotto in maniera significativamente piu` veloce e a un costo inferiore rispetto ai ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Studiare una serie di innovative applicazioni della tecnologia 5G privata nell’industria dellae della. Questo l’obiettivo dell’di partnership raggiunto dall’Innovation and Technology Incubator Center dia Edimburgo, in Scozia, con O2 (Telefo´nica UK). Il possibile impiego di dati mobili sicuri e a banda larga – spiegain una nota – agevolerebbe sia le capacita` produttive della “fabbrica futura” di prossima generazione, sia la fornitura di servizi di informazione protetti e ad alta velocita`, fattori entrambi necessari per programmi con alti ritmi di attivita` come il Tempest, il futuro sistema aereo da combattimento del Regno Unito – , progettato per essere prodotto in maniera significativamente piu` veloce e a un costo inferiore rispetto ai ...

