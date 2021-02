Come il PD vorrebbe togliersi l’imbarazzo di governare con la Lega (Di lunedì 8 febbraio 2021) “É una novità, ho detto che Salvini ha dato ragione al Pd, tutti possono riconoscere che l’idea di superare i problemi distruggendo l’Europa era un’idea fallimentare. Ora si apre una fase nuova”, ha spiegato ieri il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti da Lucia Annunziata: “Stiamo vivendo un nuovo periodo dopo la pandemia, i pilastri del sovranismo sono caduti in tutto il mondo, è stato sconfitto Donald Trump, punto di riferimento del sovranismo mondiale. Si è dimostrato che il mondo davanti alla pandemia deve collaborare. Ho percepito la crisi di un modello politico, siamo alla vigilia di un riposizionamento politico. Noi siamo il punto di riferimento di questa ricostruzione a cui crediamo”. Sembra che il PD abbia digerito l’ingresso della Lega nel governo Draghi. Eppure, racconta Repubblica, durante il secondo giro di consultazioni Zingaretti ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “É una novità, ho detto che Salvini ha dato ragione al Pd, tutti possono riconoscere che l’idea di superare i problemi distruggendo l’Europa era un’idea fallimentare. Ora si apre una fase nuova”, ha spiegato ieri il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti da Lucia Annunziata: “Stiamo vivendo un nuovo periodo dopo la pandemia, i pilastri del sovranismo sono caduti in tutto il mondo, è stato sconfitto Donald Trump, punto di riferimento del sovranismo mondiale. Si è dimostrato che il mondo davanti alla pandemia deve collaborare. Ho percepito la crisi di un modello politico, siamo alla vigilia di un riposizionamento politico. Noi siamo il punto di riferimento di questa ricostruzione a cui crediamo”. Sembra che il PD abbia digerito l’ingresso dellanel governo Draghi. Eppure, racconta Repubblica, durante il secondo giro di consultazioni Zingaretti ...

