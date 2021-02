CorriereCitta : “Coltiviamo agricoltura sociale”, premiati progetti vincitori - rinnovabiliit : RT @talk_by_gbsapri: #Agrifood | Assegnato il #premio “#Coltiviamo #agricoltura sociale” - Confagri_Mn : Il premio 'Coltiviamo agricoltura sociale', di @Confagricoltura e @Reale_Mutua #Foundation, è ormai un'eccellenza S… - talk_by_gbsapri : #Agrifood | Assegnato il #premio “#Coltiviamo #agricoltura sociale” - Confagricoltura : 'Coltiviamo agricoltura sociale', premiati i tre progetti vincitori ?? I 120.000 euro messi in palio da Confagricolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coltiviamo agricoltura

Il Corriere della Città

I 120.000 euro messi in palio da Confagricoltura, Reale Foundation e Onlus Senior - L'Età della Saggezza vanno a Bolzano, Asti e Catanzaro Il premio "sociale", indetto da Confagricoltura e Onlus Senior - L'Età della Saggezza con Reale Foundation non si è fermato nemmeno con la pandemia. Giunto alla sua quinta edizione ...di Isabella Ceccarini (Rinnovabili.it) - Giunta al termine la quinta edizione del premio "sociale" indetto da Confagricoltura , Onlus Senior - L'Età della Saggezza e Reale Foundation . Si sono aggiudicate il premio da 120mila euro tre aziende agricole di Bolzano, ...Con il marito, ha fondato la cooperativa agricola di comunità Germinale che dà lavoro anche ad alcuni migranti. Su piccoli lotti di terreno coltivano e allevano pecore ...Per la serie Vogue Climate Frontlines l’artista e filmmaker Jassi Sangha ci spiega che cosa chiedono i contadini in India e come possiamo aiutare ...