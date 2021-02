Bitonto, focolaio in una Rsa, 110 positivi al Covid: tre anziani muoiono in ospedale (Di lunedì 8 febbraio 2021) . Sono tre gli anziani deceduti a causa del Covid a Bitonto, nel Barese. Si tratta di tre ospiti della Rsa “Fondazione Villa Giovanni XXIII” nella quale è stato individuato un focolaio di Covid nelle scorse settimane che ha portato a individuare circa 110 positivi tra anziani e operatori sanitari. Sono 110 gli anziani positivi al Covid e ospiti della Rsa “Fondazione Villa Giovanni XXIII” di Bitonto, nel Barese. Il focolaio è stato individuato nei giorni scorsi e in poco tempo sono state attivate le procedure del caso che hanno portato l’Asl pugliese di riferimento a effettuare i tamponi e individuare decine di positivi tra anziani e operatori ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) . Sono tre glideceduti a causa del, nel Barese. Si tratta di tre ospiti della Rsa “Fondazione Villa Giovanni XXIII” nella quale è stato individuato undinelle scorse settimane che ha portato a individuare circa 110trae operatori sanitari. Sono 110 gliale ospiti della Rsa “Fondazione Villa Giovanni XXIII” di, nel Barese. Ilè stato individuato nei giorni scorsi e in poco tempo sono state attivate le procedure del caso che hanno portato l’Asl pugliese di riferimento a effettuare i tamponi e individuare decine ditrae operatori ...

