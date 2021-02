Anche i gilet arancioni saltano sul carro di Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al movimento dei gilet arancioni piace la prospettiva di Mario Draghi alla guida del governo. A dirlo in una conferenza stampa di presentazione della manifestazione prevista a Milano sabato prossimo è il generale Antonio Pappalardo, che chiede un incontro all’ex presidente della Bce: “Draghi ha preparazione professionale, è un uomo che ha ricoperto incarichi in cui ha ottenuto risultati. Dobbiamo ammetterlo: Draghi ha operato bene dove ha operato, per quali interessi non lo sappiamo ma non possiamo metterlo al livello di un Di Maio”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al movimento deipiace la prospettiva di Marioalla guida del governo. A dirlo in una conferenza stampa di presentazione della manifestazione prevista a Milano sabato prossimo è il generale Antonio Pappalardo, che chiede un incontro all’ex presidente della Bce: “ha preparazione professionale, è un uomo che ha ricoperto incarichi in cui ha ottenuto risultati. Dobbiamo ammetterlo:ha operato bene dove ha operato, per quali interessi non lo sappiamo ma non possiamo metterlo al livello di un Di Maio”.

