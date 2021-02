Una vita, anticipazioni 7 febbraio: una decisione dolorosa (Di domenica 7 febbraio 2021) Marcia sarà preda dei sensi di colpa verso Santiago e così prenderà una decisione importante. La ragazza, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 7 febbraio, deciderà di mettere fine alla sua relazione clandestina con Felipe e lo comunicherà all'uomo. Poco dopo, chiederà a Santiago di andare via dalla città. Nel frattempo, Felicia e Bellita si riconciliano mentre Armando inviterà Susana ad un ballo al Circolo, ma lei gli dirà di non essere pronta a farsi vedere in pubblico con lui e gli darà un grande dispiacere. Una vita, trama 7 febbraio: Marcia mette fine alla relazione clandestina con Felipe Le anticipazioni Una vita riguardante l'episodio odierno rivelano che Felicia e Bellita dopo gli screzi dell'ultimo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 febbraio 2021) Marcia sarà preda dei sensi di colpa verso Santiago e così prenderà unaimportante. La ragazza, come rivelano leUnainerenti la puntata di oggi 7, deciderà di mettere fine alla sua relazione clandestina con Felipe e lo comunicherà all'uomo. Poco dopo, chiederà a Santiago di andare via dalla città. Nel frattempo, Felicia e Bellita si riconciliano mentre Armando inviterà Susana ad un ballo al Circolo, ma lei gli dirà di non essere pronta a farsi vedere in pubblico con lui e gli darà un grande dispiacere. Una, trama 7: Marcia mette fine alla relazione clandestina con Felipe LeUnariguardante l'episodio odierno rivelano che Felicia e Bellita dopo gli screzi dell'ultimo ...

