Torino, proteste contro gli sgomberi di sette persone senza fissa dimora: “Calpestano la dignità in nome del decoro” (Di domenica 7 febbraio 2021) “In nome del decoro non si può calpestare la dignità dei senza fissa dimora”. È il coro unanime del mondo del volontariato torinese che sabato si è unito contro la giunta della sindaca Chiara Appendino che attraverso l’intervento della Polizia e dei vigili urbani ha sgomberato sette clochard facendo buttare via i cartoni e le loro coperte nei cassonetti della spazzatura. Un’azione arrivata in un clima già acceso a causa delle frasi del capo dei vigili urbani Emanuele Bezzon e la proposta di vietare ai senza tetto che vivono in centro di avere animali. Tutto è partito il 28 gennaio scorso quando il comandante della polizia municipale ha invitato i cittadini a non dare più soldi ai clochard: “Non fate l’elemosina ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) “Indelnon si può calpestare ladei”. È il coro unanime del mondo del volontariato torinese che sabato si è unitola giunta della sindaca Chiara Appendino che attraverso l’intervento della Polizia e dei vigili urbani ha sgomberatoclochard facendo buttare via i cartoni e le loro coperte nei cassonetti della spazzatura. Un’azione arrivata in un clima già acceso a causa delle frasi del capo dei vigili urbani Emanuele Bezzon e la proposta di vietare aitetto che vivono in centro di avere animali. Tutto è partito il 28 gennaio scorso quando il comandante della polizia municipale ha invitato i cittadini a non dare più soldi ai clochard: “Non fate l’elemosina ai ...

