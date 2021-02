Street Fighter 2, l'amato picchiaduro di Capcom, celebra oggi 30 anni di pugni, calci e hadouken (Di domenica 7 febbraio 2021) Street Fighter 2, l'amato picchiaduro retro, ha recentemente celebrato un importante traguardo. Il titolo, secondo quanto riportato da Capcom, è infatti apparso nei cabinati arcade giapponesi il 6 febbraio 1991: questo significa che Street Fighter 2 ha appena compiuto ben 30 anni di vita. Il titolo, oltre ad essere una perla retro, è considerato uno dei migliori videogiochi mai realizzati, grazie alle infinite migliorie rispetto al predecessore, al roster di personaggi tutt'ora presenti nelle iterazioni moderne e al sistema di combattimento pulito e preciso. La versione SNES del titolo, pubblicata nel giugno 1992, fu un grande successo di vendite e riuscì a piazzare ben 6.3 milioni di unità in tutto il mondo. Se a questa cifra ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021)2, l'retro, ha recentementeto un importante traguardo. Il titolo, secondo quanto riportato da, è infatti apparso nei cabinati arcade giapponesi il 6 febbraio 1991: questo significa che2 ha appena compiuto ben 30di vita. Il titolo, oltre ad essere una perla retro, è considerato uno dei migliori videogiochi mai realizzati, grazie alle infinite migliorie rispetto al predecessore, al roster di personaggi tutt'ora presenti nelle iterazioni moderne e al sistema di combattimento pulito e preciso. La versione SNES del titolo, pubblicata nel giugno 1992, fu un grande successo di vendite e riuscì a piazzare ben 6.3 milioni di unità in tutto il mondo. Se a questa cifra ...

