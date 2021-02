Sanremo 2021, che colpo: ci sarà anche lei , l’annuncio di Amadeus (Di domenica 7 febbraio 2021) Sanremo 2021, che colpo: ci sarà anche lei sul palco dell’Ariston, l’annuncio di Amadeus. Nonostante le tante difficoltà, il Festival di Sanremo 2021 si farà. Dal 2 al 6 marzo andranno in onda le cinque prime serata di Rai Uno, dove protagonista assoluta sarà la musica. Saranno ben 26 i big in gara, che si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 7 febbraio 2021), che: cilei sul palco dell’Ariston,di. Nonostante le tante difficoltà, il Festival disi farà. Dal 2 al 6 marzo andranno in onda le cinque prime serata di Rai Uno, dove protagonista assolutala musica. Saranno ben 26 i big in gara, che si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - MioTaxiOra : Davide Shorty, il rap cura per depressione e dislessia - infoitcultura : Sanremo 2021, Adriano Celentano corteggiato dal festival -