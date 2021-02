Roma, ruba una bicicletta elettrica in via del Corso: arrestato 28enne (Di domenica 7 febbraio 2021) Un 28enne Romano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato e arrestato grazie all’attività dei Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina. L’uomo, nel Corso del pomeriggio aveva rubato una bicicletta elettrica, dal valore commerciale di 3.500 euro, forzando e rompendone il lucchetto. L’uomo è stato però rintracciato poco dopo in via del Corso e prontamente bloccato. La bicicletta è stata riconsegnata al proprietario, mentre il 28enne è stato portato in caserma e trattenuto, in attesa del rito direttissimo. Leggi anche: Roma, weekend di multe e assembramenti: al centro dei controlli le zone della movida su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) Unno, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato egrazie all’attività dei Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina. L’uomo, neldel pomeriggio avevato una, dal valore commerciale di 3.500 euro, forzando e rompendone il lucchetto. L’uomo è stato però rintracciato poco dopo in via dele prontamente bloccato. Laè stata riconsegnata al proprietario, mentre ilè stato portato in caserma e trattenuto, in attesa del rito direttissimo. Leggi anche:, weekend di multe e assembramenti: al centro dei controlli le zone della movida su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, ruba una bicicletta elettrica in via del Corso: arrestato 28enne - corgiallorosso : #Ronaldo ruba il tempo, la Juve in contropiede sorpassa anche la Roma - forzaroma : Ronaldo ruba il tempo, la Juve in contropiede sorpassa anche la Roma #JuveRoma - LAROMA24 : Ronaldo ruba il tempo, la Juve in contropiede sorpassa anche la Roma #AsRoma - FerTayeb : @mikelelomb Sì pero con la difesa della Roma potevamo attaccare di più secondo me. Manca uno che ruba palla, l'unic… -