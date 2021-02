Quando il pari era una mezza vittoria e il catenaccio l’arma dei poveri (Di domenica 7 febbraio 2021) Una volta, Quando c’era il totocalcio, un pareggio a due zeri era considerato una goduria. Il pubblico apprezzava, se pure a metà. L’imperativo era “non perdere”. Sul pezzo ci stavano stopper, terzini che azzannavano, quelli fluidificanti, portieri che paravano a modo di Albertosi o come Sarti. Sul resto ci pensavano fantasisti, ali e bomber a guardia della propria zolla. Gli appassionati si accontentavano del pari. Lo consideravano una mezza vittoria, non una mezza sconfitta. Il punteggio non era generoso. Due punti per la vittoria, uno per il pareggio che valeva e faceva classifica. Per il resto zero. Le squadre meno dotate si organizzavano con difesa a oltranza e contropiede, per la felicità dagli allenatori, che potevano esibire tattica, furbizia e opportunismo. Solo due risultati. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Una volta,c’era il totocalcio, un pareggio a due zeri era considerato una goduria. Il pubblico apprezzava, se pure a metà. L’imperativo era “non perdere”. Sul pezzo ci stavano stopper, terzini che azzannavano, quelli fluidificanti, portieri che paravano a modo di Albertosi o come Sarti. Sul resto ci pensavano fantasisti, ali e bomber a guardia della propria zolla. Gli appassionati si accontentavano del. Lo consideravano una, non unasconfitta. Il punteggio non era generoso. Due punti per la, uno per il pareggio che valeva e faceva classifica. Per il resto zero. Le squadre meno dotate si organizzavano con difesa a oltranza e contropiede, per la felicità dagli allenatori, che potevano esibire tattica, furbizia e opportunismo. Solo due risultati. ...

