Parma Bologna LIVE: sta per iniziare la partita (Di domenica 7 febbraio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Parma e Bologna si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Bologna 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Parma Bologna 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Parma (3-5-2): Sepe; Bani, Bruno Alves, Osorio; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(3-5-2): Sepe; Bani, Bruno Alves, Osorio; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, ...

DiMarzio : #SerieA, #ParmaBologna | 'Se il derby fosse un piatto? Sarebbe un mappazzone...'. Parola di Bruno #Barbieri… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - 100x100Napoli : Serie A, le formazioni ufficiali del derby tra Parma e Bologna - ParmaLiveTweet : Bologna, Soriano a Sky: 'Partita importante, il Parma darà tutto in campo' - emilian93199541 : @7Robymar No certo che non mi metto a guardare Parma Bologna... Ma tra un po'mi sa che mi stacco anche da Liverpool city -