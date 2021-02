Papa Francesco nomina Suor Nathalie Becquart sottosegretaria al Sinodo dei vescovi (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ la prima volta che una donna voterà all’assemblea Suor Nathalie Becquart è stata nominata dal Papa sottosegretaria al Sinodo. Per la prima volta una donna parteciperà all’assemblea con diritto di voto. Insieme a lei un’altra nomina, quella di padre Luis Marín de San Martín. “La nomina di Suor Nathalie e padre Luis è un grande passo per imprimere un rinnovato slancio all’impegno verso una Chiesa sinodale e missionaria”, ha dettovi ai media vaticani il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi. Il cardinale ha anche evidenziato che il ruolo di Suor Nathalie “ci aiuta a ricordare in maniera concreta che nei ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ la prima volta che una donna voterà all’assembleaè statata dalal. Per la prima volta una donna parteciperà all’assemblea con diritto di voto. Insieme a lei un’altra, quella di padre Luis Marín de San Martín. “Ladie padre Luis è un grande passo per imprimere un rinnovato slancio all’impegno verso una Chiesa sinodale e missionaria”, ha dettovi ai media vaticani il cardinale Mario Grech, segretario generale deldei. Il cardinale ha anche evidenziato che il ruolo di“ci aiuta a ricordare in maniera concreta che nei ...

