Ornella Vanoni «La marijuana mi fa molto bene Se il bagno è occupato faccio pipì nel prato»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il Fatto Quotidiano intervista. Dopo otto anni di silenzio musicale, ha pubblicato un album di inediti, “Unica”. Negli ultimi anni laè stata spesso criticata, accusata di stonare nelle ospitate in tv. «Può darsi, non lo escludo, ma in realtà non mi interessa; quando passano gli anni ci si stacca un po’ da sé, non si ha più quell’ansia del devo arrivare, del devo fare: ora mi conosco, e sono pure stufa di me; ora mi interessano più gli altri, mi piace ascoltare, restare zitta». Oggi si sente più libera di quando era giovane, dice. «Anche da giovane ero libera, ma non riuscivo a manifestarlo, ero bloccata dalla timidezza, e il mio corpo e il mio volto non mi aiutavano. Non erano il volto e il corpo di una timida, e allora mi davano della snob, della stronza, della radical chic, quando non ero ...