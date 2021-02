Napoli, centinaia di motorini girano in tondo per la piazza fino alle 4 del mattino (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un’orda di centinaia di scooter hanno invaso piazza Mercato fino alle 4 del mattino disturbando i residenti e fregandosene altamente delle norme anti contagio. Soltanto quando sono giunti sul posto le forze dell’ordine si sono dileguati tra i vicoli. B rutto gesto quello di questa notte a piazza Mercato. Erano in centinaia sui motorini a girare in tondo senza una meta bussando il clacson a destra e a manca. Un gesto che lancia un messaggio chiaro. A queste persone poco interessa il periodo difficile che stiamo vivendo oltre al fatto che non hanno alcun rispetto nei confronti dei residenti. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un’orda didi scooter hanno invasoMercato4 deldisturbando i residenti e fregandosene altamente delle norme anti contagio. Soltanto quando sono giunti sul posto le forze dell’ordine si sono dileguati tra i vicoli. B rutto gesto quello di questa notte aMercato. Erano insuia girare insenza una meta bussando il clacson a destra e a manca. Un gesto che lancia un messaggio chiaro. A queste persone poco interessa il periodo difficile che stiamo vivendo oltre al fatto che non hanno alcun rispetto nei confronti dei residenti. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina ...

