Myanmar: Netblocks, accesso a internet parzialmente ripristinato (Di domenica 7 febbraio 2021) Londra, 7 feb. (Adnkronos) - E' stato parzialmente ripristinato l'accesso a internet nel Myanmar, dopo il blocco al web che, tuttavia, non ha impedito che migliaia di persone oggi si riversassero nelle strade per contestare il golpe che ha portato all'arresto di diversi esponenti politici, tra cui Aung San Suu Kyi. Lo ha riferito Netblocks, organizzazione che monitora la libertà in rete nel mondo, precisando in un tweet che "è stato confermato il parziale ripristino del collegamento a internet nel Myanmar dalle 14 ora locale". Netblocks e le altre piattaforme social restano comunque offline nel Paese, dove ieri l'esercito ha imposto il blackout di internet per ostacolare l'organizzazione di manifestazioni. Secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Londra, 7 feb. (Adnkronos) - E' statol'nel, dopo il blocco al web che, tuttavia, non ha impedito che migliaia di persone oggi si riversassero nelle strade per contestare il golpe che ha portato all'arresto di diversi esponenti politici, tra cui Aung San Suu Kyi. Lo ha riferito, organizzazione che monitora la libertà in rete nel mondo, precisando in un tweet che "è stato confermato il parziale ripristino del collegamento aneldalle 14 ora locale".e le altre piattaforme social restano comunque offline nel Paese, dove ieri l'esercito ha imposto il blackout diper ostacolare l'organizzazione di manifestazioni. Secondo ...

Turnell è il direttore del Myanmar Development Institute e sui social aveva definito "straziante e ... Lo rende noto la ong NetBlocks. Le interruzioni del servizio "sono iniziate intorno alle 10 ora ...

... secondo NetBlocks, un gruppo indipendente che monitora le interruzioni di internet in tutto il mondo. L'esercito, attualmente responsabile del Myanmar, ha ampliato il divieto sui social media all'...

Dal 1 febbraio le molteplici manifestazioni nel Myanmar contro l’incarcerazione di Aung San Suu Kyi e la deposizione di Wim Myint ...

YANGON - Più di mille birmani hanno manifestato oggi nella principale città del Paese, Yangon, contro il colpo di Stato del 1° febbraio che ha rovesciato il governo civile di Aung San Suu Kyi. «Contin ...

