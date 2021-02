Mondiali Cortina 2021 al via con la cerimonia di apertura | Zaia | ' Siamo orgogliosi'

poliziadistato : Ci siamo. Domani #8febbraio i mondiali @cortina2021 entrano nel vivo. Tra i 'protagonisti' anche il nostro monument… - RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - Corriere : Thöni: «Il primo alloro vinto? Usato da mia zia per cucinare» - alelu75877712 : RT @Agenzia_Italia: A Cortina l'apertura dei Mondiali sotto la pioggia e la neve - _Carlottamiller : RT @Agenzia_Italia: A Cortina l'apertura dei Mondiali sotto la pioggia e la neve -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

È il commento del presidente del Veneto Luca Zaia all'avvio deidi sci di. Parlando dalla località ampezzana, Zaia giudica l'evento ' una grande anteprima per quello che saranno le ...l'apertura deisotto la pioggia e la neveNordEst – A dare il via ai mondiali giunti alla loro 46esima edizione, a nome del presidente della Federazione internazionale di sci, Gianfranco Kasper, il presidente della Fisi, Flavio Roda. Durante ...ROMA (ITALPRESS) – Cortina è pronta per i Mondiali di sci alpino. Senza pubblico, purtroppo, a causa della pandemia, ma con uno spettacolo assicurato in pista e con tante speranze tricolori. La cerimo ...