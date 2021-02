Lulic: «26 maggio? Emozioni infinite. Ogni anno si rinnova il mio amore per la Lazio» (Di domenica 7 febbraio 2021) Senad Lulic si è raccontato in una lunga intervista andata in onda su Lazio Style Channel: queste le parole del capitano biancoceleste Senad Lulic è uno dei giocatori simbolo di questi anni della Lazio. L’eroe del 26 maggio del 2013 si è raccontato in una lunga intervista andata in onda su Lazio Style Channel nel corso del programma “Tell Me”. Queste le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LazioNEWS24 Lazio – «Ormai sono passati quasi dieci anni dal mio arrivo a Roma. Per me è stato più semplice conoscendo la lingua. Ho giocato a Bellinzona dove si parlava italiano. Mi trovo benissimo qui, Ogni anno si rinnova il mio amore per questa squadra. Tutti mi ricordano il mio esordio a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Senadsi è raccontato in una lunga intervista andata in onda suStyle Channel: queste le parole del capitano biancoceleste Senadè uno dei giocatori simbolo di questi anni della. L’eroe del 26del 2013 si è raccontato in una lunga intervista andata in onda suStyle Channel nel corso del programma “Tell Me”. Queste le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24– «Ormai sono passati quasi dieci anni dal mio arrivo a Roma. Per me è stato più semplice conoscendo la lingua. Ho giocato a Bellinzona dove si parlava italiano. Mi trovo benissimo qui,siil mioper questa squadra. Tutti mi ricordano il mio esordio a ...

