La Chiesa e Draghi: perché ora rischia la spaccatura (Di domenica 7 febbraio 2021) Da una parte gli scettici, dall’altra quelli che intravedono una rinnovata sincronia tra i sacri palazzi e le istituzioni: Mario Draghi sta suscitando reazioni miste. Vale per gli ambienti politici, ma anche per quelli cattolici, ecclesiastici o meno che siano. Non sono solo i tradizionalisti ad essere preoccupati per via della presunta aderenza dell’ex presidente InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 7 febbraio 2021) Da una parte gli scettici, dall’altra quelli che intravedono una rinnovata sincronia tra i sacri palazzi e le istituzioni: Mariosta suscitando reazioni miste. Vale per gli ambienti politici, ma anche per quelli cattolici, ecclesiastici o meno che siano. Non sono solo i tradizionalisti ad essere preoccupati per via della presunta aderenza dell’ex presidente InsideOver.

CheBelChiccone : Ma a draghi piace stare sopra o sotto? Teen, milf o granny? E i capelli quante volte al mese li tinge? E in chiesa… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: L'articolo: «Non esistono poteri buoni». Il suo nome non piace alla parte della Chiesa a favore di Cina e Conte. L'attacco… - angelobaldinell : @RFeragalli E be’!! Abituati come sono a rubare anche le elemosine in chiesa.... ma sino che c’è #draghi dovrebbero… - MaMaurizi9 : RT @LaVeritaWeb: L'articolo: «Non esistono poteri buoni». Il suo nome non piace alla parte della Chiesa a favore di Cina e Conte. L'attacco… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: L'articolo: «Non esistono poteri buoni». Il suo nome non piace alla parte della Chiesa a favore di Cina e Conte. L'attacco… -