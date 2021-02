La Chiesa americana fra Biden e Francesco. Calabrò spiega il rebus (Di domenica 7 febbraio 2021) La Chiesa che è in America, un gigante dai piedi d’argilla, scossa da decenni dallo scandalo degli abusi sessuali sui minori e più di recente da una forte polarizzazione “politica”, sulla spinta del trumpismo ecclesiastico (agitato dall’ex nunzio Carlo Maria Viganò), adesso deve confrontarsi con il secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti. Si tratta di una sfida non facile. Una falsa partenza si è dovuta registrare proprio il giorno dell’insediamento di Biden a seguito di un durissimo comunicato del presidente della Conferenza episcopale americana, l’arcivescovo di Los Angeles, José Horacio Gómez, nominato nel 2011 da Benedetto XVI. Una dichiarazione che – secondo alcune fonti riportate da The Pillar – la Segreteria di Stato vaticana ha cercato invano prima di “bloccare” e poi di ritardare. In quella ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) Lache è in America, un gigante dai piedi d’argilla, scossa da decenni dallo scandalo degli abusi sessuali sui minori e più di recente da una forte polarizzazione “politica”, sulla spinta del trumpismo ecclesiastico (agitato dall’ex nunzio Carlo Maria Viganò), adesso deve confrontarsi con il secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti. Si tratta di una sfida non facile. Una falsa partenza si è dovuta registrare proprio il giorno dell’insediamento dia seguito di un durissimo comunicato del presidente della Conferenza episcopale, l’arcivescovo di Los Angeles, José Horacio Gómez, nominato nel 2011 da Benedetto XVI. Una dichiarazione che – secondo alcune fonti riportate da The Pillar – la Segreteria di Stato vaticana ha cercato invano prima di “bloccare” e poi di ritardare. In quella ...

soprattutto, il principio tradizionale (e medievale) della distinzione tra Chiesa e Stato, pienamente realizzato dal Primo Emendamento della Costituzione americana e in perfetta linea con l'...

