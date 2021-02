Keys to Learn: Ubisoft porta i videogiochi sui banchi di scuola (Di domenica 7 febbraio 2021) Nei giorni scorsi Ubisoft ha organizzato una serie di panel raccolti sotto lo stendardo di Keys to Learn, un'iniziativa pensata per promuovere il videogioco quale importante alleato dei professori nei confini delle istituzioni scolastiche. Si tratta di una tematica al limite del tabù, perché se da una parte la nostra "bolla sociale" è ben informata riguardo le straordinarie caratteristiche che rendono il medium del videogame uno strumento unico nel suo genere, dall'altra parte del tavolo c'è una cultura di massa che spesso e volentieri guarda con grande diffidenza gli universi virtuali. Non vi nascondiamo che nell'approcciare Keys to Learn abbiamo tradito un pizzico di quel bias tipicamente italiano, domandandoci ad esempio se qualche genitore o collega avesse criticato l'approccio di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021) Nei giorni scorsiha organizzato una serie di panel raccolti sotto lo stendardo dito, un'iniziativa pensata per promuovere il videogioco quale imnte alleato dei professori nei confini delle istituzioni scolastiche. Si tratta di una tematica al limite del tabù, perché se da una parte la nostra "bolla sociale" è ben informata riguardo le straordinarie caratteristiche che rendono il medium del videogame uno strumento unico nel suo genere, dall'altra parte del tavolo c'è una cultura di massa che spesso e volentieri guarda con grande diffidenza gli universi virtuali. Non vi nascondiamo che nell'approcciaretoabbiamo tradito un pizzico di quel bias tipicamente italiano, domandandoci ad esempio se qualche genitore o collega avesse criticato l'approccio di ...

PlanetR7_ : Keys to Learn: Ubisoft porta i videogiochi sui banchi di scuola - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: Come Assassin's Creed e Minecraft possono rivoluzionare l'apprendimento. - misteruplay2016 : Keys to Learn: Ubisoft porta i videogiochi sui banchi di scuola - Eurogamer_it : Come Assassin's Creed e Minecraft possono rivoluzionare l'apprendimento. -

Ultime Notizie dalla rete : Keys Learn Keys to Learn: Ubisoft porta i videogiochi sui banchi di scuola

Nei giorni scorsi Ubisoft ha organizzato una serie di panel raccolti sotto lo stendardo di Keys to Learn, un'iniziativa pensata per promuovere il videogioco quale importante alleato dei professori nei confini delle istituzioni scolastiche. Si tratta di una tematica al limite del tabù, ...

Con i videogiochi a scuola gli studenti sono più partecipativi e disposti a imparare

È quanto emerso durante l'evento in streaming di Ubisoft chiamato Keys to Learn , condotto da Alysia Judge, che ha visto la partecipazione di illustri ospiti come Maxime Durand (world designer ...

Keys to Learn: Ubisoft porta i videogiochi sui banchi di scuola

Nei giorni scorsi Ubisoft ha organizzato una serie di panel raccolti sotto lo stendardo di Keys to Learn, un'iniziativa pensata per promuovere il videogioco quale importante alleato dei professori nei ...

Videogiochi online: la chiave dell'apprendimento?

L'azienda Ubisoft ha realizzato un incontro sui videogiochi a scopo educativo. Pochi lo sanno ma anche il mondo del gaming può essere una preziosa risorsa per i giovani. La pandemia causata dal corona ...

Nei giorni scorsi Ubisoft ha organizzato una serie di panel raccolti sotto lo stendardo dito, un'iniziativa pensata per promuovere il videogioco quale importante alleato dei professori nei confini delle istituzioni scolastiche. Si tratta di una tematica al limite del tabù, ...È quanto emerso durante l'evento in streaming di Ubisoft chiamatoto, condotto da Alysia Judge, che ha visto la partecipazione di illustri ospiti come Maxime Durand (world designer ...Nei giorni scorsi Ubisoft ha organizzato una serie di panel raccolti sotto lo stendardo di Keys to Learn, un'iniziativa pensata per promuovere il videogioco quale importante alleato dei professori nei ...L'azienda Ubisoft ha realizzato un incontro sui videogiochi a scopo educativo. Pochi lo sanno ma anche il mondo del gaming può essere una preziosa risorsa per i giovani. La pandemia causata dal corona ...