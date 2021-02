Jannik Sinner vince il derby con Travaglia: a 19 anni conquista il secondo titolo Atp (Di domenica 7 febbraio 2021) Meno di 20 anni, due tornei Atp già in bacheca (oltre al Next Gen) e la posizione numero 32 nella classifica mondiale: in breve il curriculum di Jannik Sinner. Il 19enne di Sesto Pusteria ha vinto il derby azzurro con Stefano Travaglia, conquistando così il Great Ocean Road Open, uno dei due tornei Atp 250 andati in scena in contemporanea, sul cemento di Melbourne Park, dove ora scattano gli Australian Open. Sinner, alla sua seconda finale Atp consecutiva dopo il trionfo a Sofia dello scorso novembre, si è imposto per 7-6(4) 6-4, dopo due ore e 8 minuti di gioco. Travaglia, numero 71 e alla sua prima sfida per un titolo in carriera, chiudo comunque una settimana da sogno in terra australiana. Grazie a questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Meno di 20, due tornei Atp già in bacheca (oltre al Next Gen) e la posizione numero 32 nella classifica mondiale: in breve il curriculum di. Il 19enne di Sesto Pusteria ha vinto ilazzurro con Stefanondo così il Great Ocean Road Open, uno dei due tornei Atp 250 andati in scena in contemporanea, sul cemento di Melbourne Park, dove ora scattano gli Australian Open., alla sua seconda finale Atp consecutiva dopo il trionfo a Sofia dello scorso novembre, si è imposto per 7-6(4) 6-4, dopo due ore e 8 minuti di gioco., numero 71 e alla sua prima sfida per unin carriera, chiudo comunque una settimana da sogno in terra australiana. Grazie a questa ...

