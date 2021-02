Infermieri no vax, lo sfogo social di Burioni: siete dei “Cavernicoli“ (Di domenica 7 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Cavernicoli“. In questo modo Roberto Burioni ha definito gli Infermieri no vax. Il noto virologo ha condiviso sul suo profilo ‘Twitter’ ufficiale un articolo di giornale dal titolo “Infermieri no vax, il focolaio s’allarga“, riferito a un episodio accaduto a Rovigo, dove 22 pazienti sono stati contagiati nel reparto di geriatria da 4 operatori che si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino anti Covid. Questo il commento di Burioni sull’accaduto: “Non possiamo consentire a pochi Cavernicoli di mettere in pericolo in nome dell’egoismo e dell’ignoranza le persone che si affidano a loro per le cure”. Poi l’appello dell’esperto, in passato celebrato anche da ‘Science’ per la sua battaglia conto i no vax, si è fatto più esplicito: “Una legge, subito“. Un utente ... Leggi su improntaunika (Di domenica 7 febbraio 2021) Alessandro Nunziati ““. In questo modo Robertoha definito glino vax. Il noto virologo ha condiviso sul suo profilo ‘Twitter’ ufficiale un articolo di giornale dal titolo “no vax, il focolaio s’allarga“, riferito a un episodio accaduto a Rovigo, dove 22 pazienti sono stati contagiati nel reparto di geriatria da 4 operatori che si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino anti Covid. Questo il commento disull’accaduto: “Non possiamo consentire a pochidi mettere in pericolo in nome dell’egoismo e dell’ignoranza le persone che si affidano a loro per le cure”. Poi l’appello dell’esperto, in passato celebrato anche da ‘Science’ per la sua battaglia conto i no vax, si è fatto più esplicito: “Una legge, subito“. Un utente ...

