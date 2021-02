Giovanna Civitillo | la moglie di Amadeus avrà un ruolo in questo ‘Sanremo’? Scopriamolo

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo numerose polemiche, il Festival di Sanremo 2021 si farà, anche se i cambiamenti saranno davvero tanti a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito tutto il Paese. Prima di tutto, la manifestazione canora di quest’anno dovrà rispettare tutte le norme anti-Covid. Proprio per, come deciso dal comitato tecnico scientifico, il Festival più atteso dell’anno si svolgerà senza pubblico. Il popolare teatro dell’Ariston, quindi, sarà vuoto. Questa è senza dubbio una novità importante, dal momento che, da sempre, il pubblico del festival è una componente molto importante della kermesse canora. In secondo luogo, ci sono novità anche per quando riguarda i programmi daytime del Festival, i quali non potranno presenziare a Sanremo. Allo stesso tempo, non verrà trasmesso il Dopo Festival, a causa della durata del Festival stesso che si protrarrà fino ...