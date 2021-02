Genoa-Napoli 2-1 | decide una doppietta di Pandev

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ilcade a Marassi, vittima di svarioni difensivi e incapace di concretizzare la grande mole di palle gol costruita dalla squadra e, pur con la gara contro la Juventus da recuperare, rimane lontanissimo dalla vetta: -10 dall'Inter, che potrebbero diventare 12 se il Milan batterà il Crotone a San Siro. Rispetto alla gara di Coppa Italia contro l'Atalanta, Gattuso torna alla difesa a 4 e la sua squadra ne beneficia in fase offensiva, creando e allo stesso tempo sprecando tantissimo. L’anticipo del sabato sera della 21.ma giornata di campionato, seconda di ritorno, finisce 2-1 a Marassi per il Grifone, che sale a 24 punti, in una situazione di classifica difficilmente immaginabile fino a poco tempo fa.Battuta d’arresto per la squadra di Gattuso, inchiodata a 37 punti come Lazio e Atalanta. I partenopei non trovano continuità di risultati, dopo la vittoria sul Parma ...