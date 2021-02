Domenica In, Giallini e Panariello: “Strana coppia, ma percorsi di vita simili” (Di domenica 7 febbraio 2021) Giorgio Panariello e Marco Giallini sono la coppia del momento, attesa con il nuovo programma Lui è peggio di me in onda su Rai 3. I due attori hanno raccontato a Mara Venier i retroscena del programma e dell’amicizia che li ha uniti, nello studio di Domenica In. Mara Venier li ha definiti “una Strana coppia” e Panariello le ha dato ragione: “Una Strana coppia che ha dei percorsi di vita molto simili”, ha specificato il comico. “All’inizio non potevamo saperlo, ma abbiamo scoperto che abbiamo tantissime cose in comune, fisicamente e artisticamente”. All’apparenza così diversi, invece sono molto simili. “Ci conoscevamo per i nostri percorsi personali, ... Leggi su dilei (Di domenica 7 febbraio 2021) Giorgioe Marcosono ladel momento, attesa con il nuovo programma Lui è peggio di me in onda su Rai 3. I due attori hanno raccontato a Mara Venier i retroscena del programma e dell’amicizia che li ha uniti, nello studio diIn. Mara Venier li ha definiti “una” ele ha dato ragione: “Unache ha deidimolto”, ha specificato il comico. “All’inizio non potevamo saperlo, ma abbiamo scoperto che abbiamo tantissime cose in comune, fisicamente e artisticamente”. All’apparenza così diversi, invece sono molto. “Ci conoscevamo per i nostripersonali, ...

