Coppia morta in montagna nel Bresciano davanti alla piccola Martina: dopo gli aiuti, ora spuntano gli sciacalli

Per la piccola, rimasta orfana dopo che i genitori erano finiti in un crepaccio sul Monte Vareno, nel Bresciano, era partita una gara di solidarietà. Ora, però, arrivano false raccolte fondi. La Postale: «Fate attenzione»

