Serie A | le formazioni ufficiali di Sassuolo-Spezia | Zerbi punta su Djuricic per battere Italiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tutto pronto per.Sarà la sfida tra i neroverdi e i liguri ad aprire questo sabato diA: il match, in programma al 'Mapei Stadium', è valido per la 21esima giornata del campionato di massima seria, la seconda del girone di ritorno. Fischio di inizio alle ore 15.00. Roberto Dee Vincenzosono alla ricerca del riscatto.Di seguito, le(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré,, Boga; Caputo.(4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi.

LEUFFICIALI ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, de Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All. Gasperini TORINO (3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, ...... la 21a giornata diA continua oggi con altre quattro partite: alle 18 c'è il big match di ... Leufficiali: Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1) : Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang,...Per dare seguito alle recenti vittorie, tra campionato e Coppa Italia, la Roma Femminile si presenta sul campo dell'ultima in classifica, alla ricerca di altri tre punti importanti per ...Tutto quello che c'è da sapere su Pescara-Reggina delicata sfida salvezza nella ventunesima giornata di Serie B ...