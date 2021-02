(Di sabato 6 febbraio 2021) Due giorni diin diretta streaming per sensibilizzare sull’utilizzo consapevole die dei social network, e per riflettere sui pericoli online che minacciano i bambini e gli adolescenti. L'articolo .

MIsocialTW : Il 9 febbraio è il #SaferInternetDay, la giornata mondiale dedicata all’uso consapevole della rete. Il Ministero d… - orizzontescuola : Safer Internet Day, Telefono Azzurro organizza incontri con esperti ed accademici - _PuntoZip_ : Il 9 febbraio è il Safer Internet Day 2021, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet - CeccarelliL_ : Il 9 febbraio è il Safer Internet Day 2021, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet - Caserta24ore : Giornata Internazionale contro il Bullismo e il Safer Internet Day -

Allarme sull'utilizzo indiscriminato dei social Tra poco verranno celebrate rispettivamente la Giornata Internazionale contro il Bullismo (7 febbraio) e ilDay (9 febbraio); le due ...Giordano' di Venafro (scuola polo regionale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo) e dall'USR in occasione delDay, che si celebra l'11 febbraio. L'incontro si svolgerà on line ...Destano allarme i dati diffusi in questi giorni dall’Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des hommes e Scuolazoo, secondo i quali il 61% dei giovani dichiara di subire forme di bullismo / cyberbulismo; ...Allarme sull'utilizzo indiscriminato dei social. A lanciarlo il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ...