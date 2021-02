Pioli: “Siamo a metà percorso ma il difficile deve ancora arrivare. Inter sopra? Pensiamo a fare una bella prestazione con il Crotone” (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone. Il tecnico rossonero ha parlato anche della corsa al titolo: “Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono ancora arrivare. Nel girone di ritorno gli obiettivi si avvicinano e le squadre saranno tutte motivate, dobbiamo provare ad alzare il nostro livello. L’Inter davanti? Dobbiamo abituarci a questo tipo di pressioni, diminuiscono le gare da qui alla fine, e continuo a pensare che sia un privilegio avere questo tipo di pressione. Non Siamo concentrati su questo ma sul giocare bene la partita contro il Crotone, mettere qualità e intensità in campo”. Se la sfida con l’Inter sia uno stimolo: “Lo stimolo arriva da noi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Il tecnico rossonero ha parlato anche della corsa al titolo: “della salita, le pendenze più difficili devono. Nel girone di ritorno gli obiettivi si avvicinano e le squadre saranno tutte motivate, dobbiamo provare ad alzare il nostro livello. L’davanti? Dobbiamo abituarci a questo tipo di pressioni, diminuiscono le gare da qui alla fine, e continuo a pensare che sia un privilegio avere questo tipo di pressione. Nonconcentrati su questo ma sul giocare bene la partita contro il, mettere qualità e intensità in campo”. Se la sfida con l’sia uno stimolo: “Lo stimolo arriva da noi ...

