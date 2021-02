Papu Gomez | esordio da sogno in Liga | a segno nella vittoria del Siviglia

(Di domenica 7 febbraio 2021) In un sabato amaro per l’Atalanta, con l’incredibile rimonta da 3-0 a 3-3 subita al Gewiss Stadium, a girare ancor di più il coltellopiaga è la serata davissuta dalcon la maglia del. L’ex capitano nerazzurro, infatti, ha trovato il suo primo golspagnola, mezz’ora dopo l’degli andalusi contro il Getafe. Subentrato al 57esimo a Ocampos, l’argentino ha spaziato a tutto campo, in un ruolo che gli aveva ritagliato su misura Gian Piero Gasperini: all’87esimo il lampo, con un gran sinistro dalla distanza che si è infilato imparabilmente sotto la traversa dopo la deviazione decisiva di un difensore. Grande gioia per il, subito ...

DAZN_IT : Papu Gomez si presenta così ?? #LaLiga #DAZN - DiMarzio : #PapuGomez si presenta così al Siviglia - GoalItalia : Anche a Siviglia è subito Papu Dance! ???? L'ambientamento di Gomez procede bene ?? [?? Instagram: lucasocampos11] - AndreaVi11a : RT @DAZN_IT: Papu Gomez si presenta così ?? #LaLiga #DAZN - AndresPerin : RT @DAZN_IT: Papu Gomez si presenta così ?? #LaLiga #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez