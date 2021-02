Napoli, Giuntoli: «Periodo terrificante. Futuro? Bel rapporto con De Laurentiis» (Di sabato 6 febbraio 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Genoa: le sue dichiarazioni Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Genoa. MOMENTO – «Veniamo da un Periodo terrificante, dobbiamo fare di necessità virtù. Molte squadre stanno facendo fatica a livello fisico, dunque stasera il risultato vale doppio. Specialmente quelle che hanno giocato in Coppa Italia come Atalanta e Juventus». TAMPONI – «È un anno particolare, denunciamo assenze importanti da tempo. Siamo in regola». Futuro – «Sono qui da sei anni, ho ancora tre anni di contratto e coltivo un bellissimo rapporto con la proprietà. Non vedo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Genoa: le sue dichiarazioni Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Genoa. MOMENTO – «Veniamo da un, dobbiamo fare di necessità virtù. Molte squadre stanno facendo fatica a livello fisico, dunque stasera il risultato vale doppio. Specialmente quelle che hanno giocato in Coppa Italia come Atalanta e Juventus». TAMPONI – «È un anno particolare, denunciamo assenze importanti da tempo. Siamo in regola».– «Sono qui da sei anni, ho ancora tre anni di contratto e coltivo un bellissimocon la proprietà. Non vedo ...

