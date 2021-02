Napoli, Gattuso: “Pagato gli errori a caro prezzo, abbiamo fatto tutto noi” (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Amareggiato Rino Gattuso dopo una sconfitta che ha visto il Napoli dominare per lunghi tratti. “Oggi c’è poco da dire, è la stessa partita con lo Spezia – ha dichiarato a Dazn – Gli errori ci stanno ma è vero che li stiamo pagando a caro prezzo. Ci stiamo allenando poco, non c’è tempo e si gioca sempre. Oggi bisogna fare solo i complimenti alla squadra, purtroppo abbiamo fatto tutto noi: ci siamo fatti due gol da soli. C’e’ tanto rammarico, quest’anno stiamo prendendo molti gol in fotocopia, e questo ci fa male”. “Non posso rimproverare nulla alla squadra, che ha fatto tutto quello che doveva fare. Ci siamo fatti del male da soli – ha proseguito Gattuso -. Devo dire ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Amareggiato Rinodopo una sconfitta che ha visto ildominare per lunghi tratti. “Oggi c’è poco da dire, è la stessa partita con lo Spezia – ha dichiarato a Dazn – Glici stanno ma è vero che li stiamo pagando a. Ci stiamo allenando poco, non c’è tempo e si gioca sempre. Oggi bisogna fare solo i complimenti alla squadra, purtropponoi: ci siamo fatti due gol da soli. C’e’ tanto rammarico, quest’anno stiamo prendendo molti gol in fotocopia, e questo ci fa male”. “Non posso rimproverare nulla alla squadra, che haquello che doveva fare. Ci siamo fatti del male da soli – ha proseguito-. Devo dire ...

