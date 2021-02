LIVE Fortitudo Bologna-Dinamo Sassari 79-89 | Serie A basket in DIRETTA | il Banco di Sardegna passa alla Unipol Arena dominando il quarto quarto

(Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49 La nostrasi chiude qui, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.48 Grazie ad undominato (11-23 il parziale), laespugna la, top-scorer per ildiEimantas Bendzius con 21 punti.non bastano i 24 di Adrian Banks e i 18 di Dario Hunt. FINISCE QUI! 79-89 Liberi di Aradori. 77-89 Schiacciata di Hunt, 56? da giocare. 75-89 ANCORA GENTILE DA TRE! 17 per lui, 1’42”sirena. 75-86 TRIPLA di Gentile, che sa di sentenza a ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fortitudo

... per accedere alCLICCATE QUI . CLASSIFICA: Milano 30; Brindisi*, Sassari*, Virtus Bologna, Venezia 22; Trieste 18; Treviso, Pesaro 16; Reggio Emilia 14;Bologna**, Brescia*, Trento, ......BOLOGNA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Dolomiti Energia Trentino -Lavoropiù Bologna Serie A - 18a giornata 17:24 - 19:30* * * ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Bologna-Dinamo Sassari, diciannovesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020- ...LIVE - La Fortitudo Bologna ospita il Banco di Sardegna Sassari nell'anticipo della 19° giornata di Serie A1 2020/2021 ...