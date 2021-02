Juventus-Roma | Villar | “A Torino per vincere | sfrutteremo i punti deboli dei bianconeri”

(Di sabato 6 febbraio 2021) "Proveremo a sfruttare idella".Ha esordito così Gonzalo, centrocampista della, intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo 'AS', a poche ore dalla gare contro la, in programma alle ore 18.00 all'Allianz Stadium.Di seguito, le sue dichiarazioni."Sono molto felice a, è un club fantastico. Penso di essere nel miglior momento della mia carriera. In Spagna non ero tanto considerato, qui invece mi sento valorizzato al massimo. Siamo un gruppo vincente. Il mio obiettivo è quello di essere un giocatore importante qui. Mi dà molta fiducia che i miei compagni di squadra mi cerchino, anche quando sono sotto pressione. Gestisco il ritmo del gioco e guido la squadra nello spazio, mi piace. Non si tratta di fare la giocata della ...

'La squadra è pronta. Siamo riusciti a ritrovare la serenità dopo giorni non semplici e siamo tornati alla vittoria, giocando come sappiamo'. Radiografia dellache affronta lasabato 6 febbraio alle 18 (diretta su su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) fatta da Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo si è raccontato in una lunga intervista ...TORINO - Il tecnico della, Andrea Pirlo , ha diramato la lista delle convocazioni in vista del match di oggi contro la. Out lo squalificato Bentancur , sono confermate le assenze di Ramsey e Dybala . Questo l'...Anche i ragazzi di Cottafava, reduci dalla batosta di Roma, oltre a quelli di Nicola sfideranno l’Atalanta. Domani il recupero della 5ª giornata con i granata a Zirgonia alle ...Il tecnico bresciano Andrea Pirlo ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per la partita di questo pomeriggio. Come confermato ci sono 3 assenze importanti. Convocati Juven ...