Gli animali hanno un’anima? Ora se lo chiede anche la Chiesa

"Chi sa se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in basso nella terra?" si domanda lo scrittore del Qohelet, il rotolo più misterioso della Bibbia. Nell'antichità, gli animali hanno contribuito al progresso dell'attività umana: dall'era moderna, invece, abbiamo iniziato ad amarli. Ma il nostro rapporto con loro è ambiguo e difficile da definire. Pensiamo alla ricerca sugli animali: è giusto testare vaccini sulle bestie per la nostra salute. Pochi giorni fa in Italia è terminata una lunga battaglia fra la Lega anti vivisezione e i ricercatori delle università di Torino e Parma sulla sperimentazione dei macachi: dopo due anni, i giudici hanno detto che è possibile infliggere sulle scimmie delle minime lesioni cerebrali per consentire la ricerca sulla cecità nell'uomo.

