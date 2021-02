Gervasoni: “Bene il no di Meloni a Draghi. Non ho votato centrodestra perché governasse col Pd” (Di sabato 6 febbraio 2021) Nessun dubbio: Giorgia Meloni “ha ragione su Draghi”. Marco Gervasoni si schiera apertamente con la scelta di FdI di dire no al governo dell’ex governatore della Bce e spiega perché. “Io, che nel 2018 ho votato il centrodestra, non l’ho fatto pensando che poi un giorno sarebbe andato al governo con il Pd, con i 5 stelle, con Boldrini e Bonino“, sottolinea il professore di Storia contemporanea, ricordando che in politica “ideali e coerenza sono un valore”. Quando i fan di Draghi si battevano contro la casta Gervasoni ha bollato come “discorsi che fanno abbastanza sorridere” le argomentazioni che si sono sentite in questi giorni per giustificare il sostegno a Draghi: dalle valutazioni sull’autorevolezza dell’uomo a quelle sul ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Nessun dubbio: Giorgia“ha ragione su”. Marcosi schiera apertamente con la scelta di FdI di dire no al governo dell’ex governatore della Bce e spiega. “Io, che nel 2018 hoil, non l’ho fatto pensando che poi un giorno sarebbe andato al governo con il Pd, con i 5 stelle, con Boldrini e Bonino“, sottolinea il professore di Storia contemporanea, ricordando che in politica “ideali e coerenza sono un valore”. Quando i fan disi battevano contro la castaha bollato come “discorsi che fanno abbastanza sorridere” le argomentazioni che si sono sentite in questi giorni per giustificare il sostegno a: dalle valutazioni sull’autorevolezza dell’uomo a quelle sul ...

