Genoa, Criscito: «Non fermiamoci più. Perin straordinario»

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Siamo stati bravi, peccato per il gol subito. Abbiamo disputato una grande partita contro una squadra forte che può risolvere tutto con una giocata».

STRATEGIA – «L'avevamo preparata così, consapevoli dei rischi che avrebbe potuto causare il Napoli. Dobbiamo continuare così senza fermarci».

Perin – «Perin è fantastico, ci trasmette sicurezza. Avere un aiuto dal portiere è molto importante per tutta la squadra».

