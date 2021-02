Feltri dice in tv che vorrebbe Hitler al governo | VIDEO (Di sabato 6 febbraio 2021) «Vittorio Feltri, faccia dei nomi di persone importanti che vorrebbe al governo», ha chiesto la conduttrice del programma tv ‘Stasera Italia’, in onda su Rete 4, a Vittorio Feltri. «Hitler», ha risposto il direttore di Libero, in collegamento dalla propria abitazione. Inevitabile qualche secondo di gelo in studio. Poi la presentatrice ha cercato di smorzare i toni: «Questa se è una battuta non mi piace per niente». «Eh vabbè, oh madonna mia», ha replicato Feltri, con aria altresì scocciata. LEGGI ANCHE –> Il direttore di ‘Libero’ va in tv per proporre il vaccino gratis solo per chi è più povero https://fb.watch/3tZWNZ8 CO/ Già nel corso della giornata di ieri Vittorio Feltri aveva lanciato innumerevoli provocazioni, come è solito fare, attraverso il proprio account ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 6 febbraio 2021) «Vittorio, faccia dei nomi di persone importanti cheal», ha chiesto la conduttrice del programma tv ‘Stasera Italia’, in onda su Rete 4, a Vittorio. «», ha risposto il direttore di Libero, in collegamento dalla propria abitazione. Inevitabile qualche secondo di gelo in studio. Poi la presentatrice ha cercato di smorzare i toni: «Questa se è una battuta non mi piace per niente». «Eh vabbè, oh madonna mia», ha replicato, con aria altresì scocciata. LEGGI ANCHE –> Il direttore di ‘Libero’ va in tv per proporre il vaccino gratis solo per chi è più povero https://fb.watch/3tZWNZ8 CO/ Già nel corso della giornata di ieri Vittorioaveva lanciato innumerevoli provocazioni, come è solito fare, attraverso il proprio account ...

grava1995 : Feltri e 'Hitler al governo', bufera social - Resistiamo3 : Littorio Feltri dice di voler vedere Hitler al governo. Da cosa faceva Hitler ai malati mentali come lui? #Feltri #staseraitalia - rickshady : RT @FakeMediaReal: @vfeltri Ma Fratelli d’Italia è “una donna con i coglioni” come dice Feltri o “i coglioni con una donna”? #Meloni - leone52641 : RT @paogrilli5: FELTRI che dice che non potrebbe dire mai nulla di male neppure sotto tortura. Ma come fai a non condannare il comportament… - NoninoLara : C'è ma io non so...Feltri ma che cazzo ti dice il cervello #staseraitalia -