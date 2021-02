Fausto Gresini ancora sedato | situazione critica per uno dei polmoni

(Di sabato 6 febbraio 2021) Rimangono critiche le condizioni di salute di. Il manager 60enne è infatti ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna per via delle complicazioni in seguito alla positività al Covid-19. L’ex pilota motociclistico infatti non riescea respirare autonomamente e uno deirimane in condizioni critiche. Secondo quanto riportato da Sky Sport,rimanee attaccato ad un ventilatore polmonare. Nonostante i miglioramenti registrati nei giorni scorsi, i valori di ossigenazione del manager sono sufficienti, ma preoccupa ladi uno dei. I medici stanno ora utilizzando anche un apparecchio che elimina l’anidride carbonica dal sangue, che permette di tenere a riposo i, così da ...

In attesa di rivedere in piena forma e totalmente ristabilito dopo la positività al Covid - 19, il prossimo appuntamento per Nicolò e tutta la squadra è fissato per mercoledì 17 ...