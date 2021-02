Draghi, terzo giorno di consultazioni: Salvini spiazza tutti (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Al via il terzo e ultimo giorno di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi. Una giornata chiave per conoscere se potrà nascere il governo guidato dall’ex numero uno della Banca centrale europea. Oggi Draghi chiude gli incontri con i partiti con Lega e Movimento 5 Stelle, le due forze politiche più consistenti in Parlamento. Dopo l’appoggio incassato da PD, IV, FI e dalle forze minori, per Draghi sarà fondamentale ottenere il supporto di almeno uno dei due gruppi parlamentari più grandi. Draghi, le consultazioni: parla Salvini Alle 11 è iniziato il colloquio tra Draghi e la delegazione della Lega composta dal segretario Matteo Salvini e dai capigruppo di Camera e ... Leggi su improntaunika (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Al via ile ultimodiper il premier incaricato Mario. Una giornata chiave per conoscere se potrà nascere il governo guidato dall’ex numero uno della Banca centrale europea. Oggichiude gli incontri con i partiti con Lega e Movimento 5 Stelle, le due forze politiche più consistenti in Parlamento. Dopo l’appoggio incassato da PD, IV, FI e dalle forze minori, persarà fondamentale ottenere il supporto di almeno uno dei due gruppi parlamentari più grandi., le: parlaAlle 11 è iniziato il colloquio trae la delegazione della Lega composta dal segretario Matteoe dai capigruppo di Camera e ...

