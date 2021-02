“Draghi liquidatore di Stato”. Striscioni di CasaPound in tutta Italia contro il premier incaricato (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – “Dal Britannia alla Bce, Draghi liquidatore di Stato“. E’ questo il testo degli Striscioni apparsi questa mattina contro il premier incaricato Mario Draghi in oltre 100 città Italiane a firma CasaPound Italia. Anche sui social, da ieri, è partita la campagna di Cpi che ha lanciato l’hashtag #direzionegrecia rimarcando la crisi dello Stato europeo iniziata nel 2009. CasaPound contro Draghi: “Dal Britannia alla Bce, liquidatore di Stato” “Dopo l’ennesimo gioco di palazzo – spiega CasaPound in una nota – entra in scena Mario Draghi, l’uomo a cui nel 1992 a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – “Dal Britannia alla Bce,di“. E’ questo il testo degliapparsi questa mattinailMarioin oltre 100 cittàne a firma. Anche sui social, da ieri, è partita la campagna di Cpi che ha lanciato l’hashtag #direzionegrecia rimarcando la crisi delloeuropeo iniziata nel 2009.: “Dal Britannia alla Bce,di” “Dopo l’ennesimo gioco di palazzo – spiegain una nota – entra in scena Mario, l’uomo a cui nel 1992 a ...

