Crimi | “M5s pronto a entrare nel nuovo governo” Martedì aveva scritto su Fb | “Noi mai con Draghi”

"Quando e se si formerà un esecutivo noi ci saremo con lealtà". Così Vito Crimi, nel ruolo di capo politico del M5s, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. "Lealtà – ha scandito Crimi – che ha sempre caratterizzato la nostra azione, il nostro operato". Martedì 2 febbraio, sulla sua pagina Facebook, aveva scritto: "Non voteremo un governo presieduto da Draghi". Un voltafaccia così rapido e imbarazzante non si era mai visto nella storia della politica italiana. "M5s chiede un governo europeista" "C'è la piena consapevolezza – ha chiarito Crimi – di dover dotare il Paese di un governo nel più breve tempo possibile. Abbiamo ribadito al presidente che nell'ultimo anno e ...

