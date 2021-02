Covid, in Lombardia 1.923 nuovi positivi A Bergamo 146 casi. Oltre 36 mila i test (Di sabato 6 febbraio 2021) I dati di sabato 6 febbraio nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è del 5,3%. Diminuiscono i ricoveri. Le vittime sono 50. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 6 febbraio 2021) I dati di sabato 6 febbraio nel bollettino della Regione. Il rapporto/tamponi è del 5,3%. Diminuiscono i ricoveri. Le vittime sono 50.

