ATP Cup | punti pesanti per Matteo Berrettini e Fabio Fognini grazie alla finale! Le proiezioni nel ranking

(Di sabato 6 febbraio 2021)hanno portato, a suon di vittorie, l’Italia in finale di ATP Cup 2021, che si giocherà domani contro la Russia. Un risultato, questo, che oltre a portare tanta felicità agli azzurri è foriero anche di. In particolare,, con le vittorie su Dominic Thiem (Austria), Gael Monfils (Francia) e Roberto Bautista Agut (Spagna), ha già guadagnato un ammontare disufficiente a portarlo a 3345, che lo mantiene sì al decimo posto nella classifica ATP, ma lo avvicina al nono di Diego Schwartzman: l’argentino può essere superato con un altro successo con Daniil Medvedev. Il bottino finale sarebbe di 3565rispetto agli attuali 3345. Per quanto riguarda invece, il suo bilancio di due ...

ChrisBrey1 : RT @repubblica: Tennis, Fognini e Berrettini battono la Spagna: la finale dell'Atp cup sarà Italia-Russia - edoardo_riccio : Ottimo Travaglia. Se Sinner batte Kachanov finale tutta italiana. E siamo in finale di Atp cup. Grande tennis itali… - paoloangeloRF : ATP Cup: Fognini batte finalmente Carreno, Berrettini supera Bautista· È finale! - A_Rapis : ATP Cup: Fognini batte finalmente Carreno, Berrettini supera Bautista. È finale! - - ProntoPCBaveno : RT @repubblica: Tennis, Fognini e Berrettini battono la Spagna: la finale dell'Atp cup sarà Italia-Russia -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cup

Italia in finale dia Melbourne, domani contro la Russia. Agli azzurri sono bastati i due singolari contro la Spagna per passare il turno, con Fabio Fognini che ha battuto Pablo Carreno Busta per 6 - 2 1 - 6 6 - ...DIRETTA2021: OGGI SEMIFINALE ITALIA SPAGNA! Poco dopo la mezzanotte italiana di sabato 6 febbraio sarà già il momento di cominciare a vivere una lunghissima notte (italiana) con la diretta della...Matteo Berrettini e Fabio Fognini hanno portato, a suon di vittorie, l'Italia in finale di ATP Cup 2021, che si giocherà domani contro la Russia. Un risultato, questo, che oltre a portare tanta felici ...E' Italia-Russia la finale di ATP Cup domani a Melbourne. Gli azzurri hanno superato 3-0 la Spagna con Fabio Fognini che ha battuto Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 e Matteo Berrettini che ha super ...