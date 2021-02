Atalanta, sei punti in cinque partite: cosa si è inceppato nella Dea? (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Atalanta ha conquistato appena sei punti nelle ultime cinque partite, oggi si è fatta rimontare tre gol: cosa si è inceppato? Alzi la mano chi, dopo i tre gol in sei minuti segnati dall’Atalanta, immaginava di rivivere lo 0-7 della Dea contro il Torino del 25 gennaio dell’anno scorso. Quasi tutti erano sicuri che la partita fosse indirizzata verso un destino ben preciso e che difficilmente i granata l’avrebbero potuta rimettere in discussione. Invece il Toro torna a casa con un punto dopo una pazzesca rimonta culminata con il 3-3 di Bonazzoli. Per i bergamaschi si tratta del terzo pareggio nelle ultime cinque partite, dove hanno raccolto appena 6 punti e che hanno causato l’allontanamento della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ha conquistato appena seinelle ultime, oggi si è fatta rimontare tre gol:si è? Alzi la mano chi, dopo i tre gol in sei minuti segnati dall’, immaginava di rivivere lo 0-7 dellacontro il Torino del 25 gennaio dell’anno scorso. Quasi tutti erano sicuri che la partita fosse indirizzata verso un destino ben preciso e che difficilmente i granata l’avrebbero potuta rimettere in discussione. Invece il Toro torna a casa con un punto dopo una pazzesca rimonta culminata con il 3-3 di Bonazzoli. Per i bergamaschi si tratta del terzo pareggio nelle ultime, dove hanno raccolto appena 6e che hanno causato l’allontanamento della ...

