Zona rossa | dove torna e cosa è vietato fare

Leggi su dilei

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuovi cambiamenti sono in arrivo per le fasce di colore in alcune zone d’Italia, preoccupate dall’aumento dei contagi degli ultimi giorni. A differenza di quanto accaduto finora, però, le misure potrebbero interessare non intere Regioni, ma aree mirate. Resta da capire, inoltre, quali saranno le regole per le zone gialle, arancioni e rosse a partire dal 16 febbraio. L’ultimo Dpcm firmato dal dimissionario premier Conte il 14 gennaio, infatti, rimarrà in vigore fino al 15 febbraio. Per il momento, l’unico ad aver annunciato il ritorno inè l’Alto Adige. La provincia autonoma di Bolzano, come dichiarato dalla giunta capeggiata da Arno Kompatscher, ha deciso infatti di blindarsi e ha dichiarato un lockdown di tre settimane, con misure rigidissime per contrastare la diffusione del Covid19 e delle sue varianti, dopo che la mappa Ue dell’Ecdc (il ...